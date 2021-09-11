МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эксперт рассказал, акции какого российского сектора вырастут

Согласно данным Росстата, в России 17 104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек — от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 — свыше 3 миллионов.

"Один миллион рублей — это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть", — сказал Титов.

В числе отраслей, где можно встретить такие заработные платы, по данным Росстата — обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи. В России призвали ввести черные списки пассажиров поездов

"Вот где пристально надо проверять зарплаты — это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках", — добавил омбудсмен.

При этом он отметил, что топ-менеджмент в любом случае должен зарабатывать хорошо, но в то же время необходимо обращать внимание на то, как именно политика монополии отражается на остальной экономике. "Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов", — подытожил Титов.