МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Повышенная волатильность биржевых рынков за пределами США 11 сентября 2001 года стала первой реакцией на противоречивые новости о терактах в Америке, затем биржевые котировки рухнули окончательно, а местные биржи не открылись – "было ощущение, что это какой-то сон", поделился воспоминаниями с РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ капитал" Андрей Верников.

Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.

"Я торговал русскими акциями в одной небольшой компании и исполнял заявки клиентов. И внезапно часов в 16.00 по московскому времени котировки стали падать. Мы стали смотреть американское телевидение – была такая возможность у нас даже тогда — и читать новости. Новости были противоречивы", — говорит он.

Эксперт вспоминает, что затем доминировать стали новости о том, что легкомоторный самолет врезался в небоскреб на Манхэттене. Это не было катастрофой и рынки снова стали расти, но через какое-то время стала выходит более правдивая информация, что самолет был не один, а два и совсем не легкомоторный.

"Стали крутить по ТВ страшные кадры, как самолеты врезаются в башни, затем вышла новость про Пентагон и третий самолет, и рынки рухнули окончательно. Никто не знал, как реагировать было ощущения, что это какой-то сон. Мы даже смеялись, но это был нервный смех", — рассказывает он.

"Скажу честно, в это время в этой компании не было интернет-трейдинга в привычном понимании, и многие клиенты не могли нам дозвониться, потому что они захотели продать эти акции, но не смогли сделать. Американские биржи не открылись в тот день и оставались закрытыми до 17 сентября", — добавил Верников.