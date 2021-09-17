МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. За час с начала голосования более 13 тысяч избирателей проголосовали через интернет в Москве. Об этом сообщается на портале дистанционного электронного голосования. В России начались трехдневные выборы в Госдуму

Согласно публикуемым данным, за час после начала электронного голосования свой выбор сделали более 13 тысяч москвичей.

Напоминаем, что в этом году голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".