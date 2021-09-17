МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 905, до 7 234 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 905 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 693 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 234 425 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,28%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 537, Санкт-Петербурге — 1738, Подмосковье — 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2 537, 2. Санкт-Петербург — 1738, 3. Московская область — 837", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 16 619 человек, за все время — 6 469 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 469 017", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 1 359 человек, в Санкт-Петербурге — 1061, Подмосковье — 708.

За сутки в России подтверждена 791 смерть пациентов с COVID-19, за все время — 196 626, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 791 смертей… За весь период по России умерло 196 626 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 42, Санкт-Петербурге — 39, Свердловской области — 37.