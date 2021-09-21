МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Профицит бюджета России в 2022 — 2023 годах составит порядка 1% ВВП страны, в 2024 году прогнозируется дефицит около 0,2% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании кабмина.

Он отметил, что параметры бюджета страны на 2022-2024 годы напряженные.

"Параметры бюджета предусматривают первые два года профицитный бюджет с объемом профицита в пределах 1% ВВП, начиная с 2024 года ожидаем дефицит в пределах 0,2% от валового внутреннего продукта", — отметил Силуанов.

"При формировании бюджета на предстоящую трехлетку учитывался прогноз социально-экономического развития, и как сказал Максим Геннадьевич (Решетников), прогноз достаточно амбициозный и, соответственно, параметры бюджета тоже напряженные", — пояснил глава правительства.

В понедельник пресс-служба правительства сообщала, что на следующие три года прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении:

до 25 021,9 миллиарда рублей в 2022 году,



25 540,2 миллиарда — в 2023 году,

25 831,8 миллиарда — в 2024 году.



Расходы планируются на уровне 23 610,2 миллиарда рублей в 2022 году, 25 105,5 миллиарда в 2023 году и 26 147,1 миллиарда — в 2024 году.