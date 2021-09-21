Минфин ожидает существенного роста поступлений дивидендов
Минфин ожидает существенного роста поступлений дивидендов в бюджете на 2022-2024 годы
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает существенного роста поступлений доходов от уплаты дивидендов госкомпаний в бюджет в ближайшую трехлетку, говорится в пояснительной записке в проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Согласно документу, доходы бюджета от выплаты дивидендов компаниями с госучастием оцениваются в текущем году на уровне 560,9 миллиарда рублей, в 2022 году, согласно прогнозу Минфина, они превысят 990 миллиардов рублей.
В 2023 и в 2024 годах министерство ожидает, что суммы этих поступлений будут превышать триллион рублей в год и составят, соответственно, 1,033 триллиона рублей и 1,050 триллиона рублей.
Главным фактором роста названо изменение чистой прибыли компаний.
https://1prime.ru/News/20210921/834753693.html
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