МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает существенного роста поступлений доходов от уплаты дивидендов госкомпаний в бюджет в ближайшую трехлетку, говорится в пояснительной записке в проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Минфин рассказал об ожидаемых доходах от приватизации

Согласно документу, доходы бюджета от выплаты дивидендов компаниями с госучастием оцениваются в текущем году на уровне 560,9 миллиарда рублей, в 2022 году, согласно прогнозу Минфина, они превысят 990 миллиардов рублей.

В 2023 и в 2024 годах министерство ожидает, что суммы этих поступлений будут превышать триллион рублей в год и составят, соответственно, 1,033 триллиона рублей и 1,050 триллиона рублей.

Главным фактором роста названо изменение чистой прибыли компаний.