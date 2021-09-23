КРАСНОЯРСК, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол обнаружен раненым в своей квартире в Кызыле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания тела хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением поступило в правоохранительные органы Кызыла вечером 22 сентября.

Состояние экс-министра тяжелое, но стабильное, он госпитализирован в медучреждение, рассказал собеседник агентства.

Следственными органами региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления.