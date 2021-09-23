Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден раненым в Кызыле
Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол найден с ранением в своей квартире в Кызыле
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол обнаружен раненым в своей квартире в Кызыле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания тела хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением поступило в правоохранительные органы Кызыла вечером 22 сентября.
Состояние экс-министра тяжелое, но стабильное, он госпитализирован в медучреждение, рассказал собеседник агентства.
Следственными органами региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
https://1prime.ru/News/20210923/834774175.html
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