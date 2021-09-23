Москва, 23 сен — Прайм. Госкомпания Россети просит из бюджета 7,6 млрд рублей на разработку процессора, который по производительности и цене будет лучше, чем техника Tesla и Nvidia, пишет Лента.ру.

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Новый процессор потребуется в целях создания программно — аппаратных комплексов для роботехнических систем охраны. Стоимость всего проекта оценивается в 12,87 млрд руб.

Сообщается, что над программно — аппаратным комплексом будут работать сразу несколько компаний, а процессор разработает НТЦ «Модуль».

В «Россетях» указали, что приведенные в проекте данные по расходам являются предварительными, так как детальная проработка продолжается.

Программно —аппаратный комплекс можно будет использовать не только на различных охранных системах, но и в системах «умный город», «умный дом», в беспилотниках.

Он сможет распознавать лица, объекты и потенциальные угрозы, а также предсказывать инциденты. В 2030 году планируется выпустить 817 тысяч процессоров и выручить за них около шести миллиардов рублей.

