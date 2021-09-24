МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России подтвержден максимум смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии — 828, общее число таких смертей выросло до 202 273, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в стране было зарегистрировано 820 смертей с заболеванием, аналогичный показатель был также зафиксирован 26 августа.

"За последние сутки подтверждено 828 смертей… За весь период по России умерло 202 273 человека", — сообщает оперштаб.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом, Москве — 56, Свердловской области — 37. В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью

Число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 21 379, до 7 376 374, говорится в сообщении. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 376 374 случая заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (2 893), Санкт-Петербурге (1 874), Подмосковье (1 008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса; наименьшее — в Магаданской области — 18, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 13.

За сутки в России выписаны 15 828 человек после COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 574 608.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 828 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 574 608", — говорится в сообщении оперштаба.

В частности, в Санкт-Петербурге выписали 1324 человека, Москве — 1277, Подмосковье — 659.