НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров партий, прошедших в Госдуму, вместе думать над тем, как повысить доходы граждан. Путин назвал главные задачи новой Госдумы

Новой Госдуме предстоит найти способ преодолеть те негативные последствия, с которыми столкнулась экономика РФ, подчеркнул Путин.

"Но делать это нужно, безусловно, не путём раздачи денежных средств, а за счёт роста экономики", — отметил глава государства.