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Путин: надо вместе думать о повышении доходов граждан
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Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров партий, прошедших в Госдуму, вместе думать над тем, как повысить доходы граждан. Новой Госдуме предстоит найти способ преодолеть те... ПРАЙМ, 25.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров партий, прошедших в Госдуму, вместе думать над тем, как повысить доходы граждан.
Новой Госдуме предстоит найти способ преодолеть те негативные последствия, с которыми столкнулась экономика РФ, подчеркнул Путин.
"Но делать это нужно, безусловно, не путём раздачи денежных средств, а за счёт роста экономики", — отметил глава государства.