МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве — 3275, Санкт-Петербурге — 2055 и Подмосковье — 1215; наименьшее — в Магаданской области — 19, Ненецком автономном округе — 14, Чукотском автономном округе — 12.

За сутки в РФ выписаны 13 671 человек после лечения от COVID-19, за все время выписаны 6 604 604 человека. В частности, в Санкт-Петербурге выписали 370 человек, Москве — 1213, Подмосковье — 754.

За сутки в РФ скончались 805 человек с COVID-19, за все время пандемии — 203 900. В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 56, в Свердловской области — 38.