МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Одновременно с федеральными выборами в Бундестаг в Берлине прошел референдум, на котором большинство жителей столицы высказались за то, чтобы обязать крупных домовладельцев, владеющих более 3 тыс. объектов недвижимости, продать их часть по ценам ниже рыночных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Deutsche Welle. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на треть

После подсчета 27% голосов на референдуме 57% берлинцев поддержали принудительные меры к крупным владельцам жилой недвижимости, 39% высказались против.

Проблема доступности жилья давно существует в Берлине. Стоимость аренды жилого квадратного метра постоянно растет. В октябре 2019 года партии, входящие в Сенат Берлина (главный орган исполнительной власти города), достигли соглашения о замораживании аренды жилья в германской столице на пять лет. Однако в апреле конституционный суд Германии признал эту меру неконституционной.

После этого местные активисты, общественные деятели и политики запустили инициативу о фактической экспроприации жилья у крупных домовладельцев. Они считают, что такая мера не противоречит конституции. В частности, положениям ст. 15, которая гласит: "Земля, природные ресурсы и любые средства производства могут быть национализированы и переданы в общественное пользование или любые другие формы общественных предприятий по закону, который определяет размер компенсации".

Если по итогам референдума большинство берлинцев поддержит эту инициативу, это не означает, что она автоматически станет законом. После одобрения она отправится на обсуждение в местный парламент, где депутаты будут определять ее дальнейшую судьбу.

