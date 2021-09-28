МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559 до 7 464 708, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 559 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1709 (7,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 464 708 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530), Подмосковье (1450), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2541, 2. Санкт-Петербург — 1530, 3. Московская область — 1450", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе — 20, Магаданской области — 17, Ненецком автономном округе — 10.

За сутки в РФ выписаны 17 368 человек после COVID-19, за все время — 6 635 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 368 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 635 485", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 1 886 человек, в Санкт-Петербурге — 1850, Подмосковье — 790.

Максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки обновлен в РФ (852), всего за время пандемии скончались 205 531 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением этого заболевания.

Предыдущий максимум пришелся на 24 сентября и составил 828 смертей пациентов с заболеванием за сутки.

"За последние сутки подтверждено 852 смерти… За весь период по России умерло 205 531 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждены 63 смерти, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.