МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) установила в пятницу новый рекорд — 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубометров.

При этом средневзвешенная цена газа с НДС на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, что в полтора раза выше сентябрьского показателя (18 505 гривен).

Эти цены актуальны для промышленности и бизнеса, тогда как большинство рядовых граждан пользуются годовым тарифом, согласно которому фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.

Еще месяц назад стоимость октябрьского фьючерса «голубого топлива» по индексу голландского TTF лишь незначительно превышала 500 долларов, но уже к концу сентября она вплотную приблизилась к 1200 долларов.