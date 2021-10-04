МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. До конца рабочей недели в центре европейской территории России ожидаются малая облачность, солнце и слабый ветер, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность. Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко. Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе", — рассказал Вильфанд.

Ветер, по его словам, будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. При этом в ближайшие дни будет рекордно высокое атмосферное давление — 762-764 миллиметра ртутного столба.