ТОКИО, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.

В начале сентября Ёсихидэ Суга объявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии. Фактически это означало его отказ от кресла премьер-министра. В прошлую среду на партийных выборах победил Фумио Кисида, занимавший в 2012-2017 годах пост министра иностранных дел в правительстве Синдзо Абэ.

В понедельник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Как правило, кандидаты на этот пост — лидеры партий, и премьер-министром становится глава партии, которая контролирует большинство мест в парламенте. В настоящий момент большинством мест в японском парламенте владеет Либерально-демократическая партия. А значит, сотым премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.

Подбор кандидатов на министерские посты был проведен в выходные дни, и в течение понедельника Фумио Кисида намерен официально сформировать новый кабинет министров. Три человека перейдут в новый кабинет из прежнего состава правительства, причем двое из них сохранят свои посты. Это — министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. При этом Коити Хагиуда, ранее возглавлявший министерство науки и образования, займет кресло министра экономики, торговли и промышленности. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно.