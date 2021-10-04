МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Специалисты Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") развернули первую в России автономную частную сеть пятого поколения на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), представители которой участвовали в разработке. СМИ сообщили о планах Apple внедрить 5G во все iPhone

"В Сколтехе развернули и запустили автономную (standalone) частную сеть пятого поколения в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN", — сообщили в пресс-службе.

Руководитель Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что решение запущено в полосе, которую выделили институту для пилотной зоны 5G. Для демонстрации работы сети, по его словам, специалисты сделали "настоящий 5G-звонок" с применением технологии Voice over New Radio (VoNR).

"В автономных сетях для передачи голоса применяется режим Voice over New Radio. Специалисты "Сколтеха" продемонстрировали работу этого сервиса в автономной сети, используя доступные на открытом рынке смартфоны Huawei P40. Звонок был осуществлен 20 сентября", — пояснили в НТИ.

Как добавили в организации, разработанное "Сколтехом" 5G-решение предназначено для частных сетей и может быть использовано для создания инфраструктуры связи на предприятиях.