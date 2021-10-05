МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 110 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 110 (8,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 637 427 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3827; 2. Санкт-Петербург — 1894; 3. Московская область — 1788", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 18 568 человек после COVID-19, за все время — 6 759 059, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 568 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 759 059", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 2251, Санкт-Петербурге — 1567, Подмосковье — 1163.

За сутки в РФ подтверждены 895 смертей с COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время — 211 696, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 895 смертей… За весь период по России умерли 211 696 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 58, Свердловской области — 41.