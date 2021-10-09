МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минтруд и Минздрав подготовили основные параметры реформы оплаты труда врачей в рамках пилотного проекта, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.
В соответствии с задуманными нововведениями зарплата медработников будет состоять из стимулирующих и компенсационных выплат и оклада. Причем предусматривается, что при расчете оклада будет учитываться расчетная величина, коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона.
Как заявили в Минтруде, проект, запланированный на следующий год в семи регионах РФ, в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение.
Издание сообщает, что цель инициативы — обеспечение медиков достойным уровнем зарплат при нормальной нагрузке. Вместе с тем проект предусматривает защитный механизм, гарантирующий, что заработок по новой схеме не может быть ниже текущего.
По оценке источника "Коммерсанта" в ЦНИИОИЗ, внедрение новой системы приведет к росту доли оклада в зарплате у медработников до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.
https://1prime.ru/News/20211009/834919452.html
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