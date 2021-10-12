МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. К 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

В сообщении указывается, что главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Врач объяснил, как COVID-19 влияет на фертильность

"Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- перечисляется в документе.

Согласно информации ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины — не менее 80% сотрудников.