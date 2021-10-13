МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрирован 7 861 681 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4 410, Санкт-Петербурге — 2 470, Подмосковье — 1898, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4 410, 2. Санкт-Петербург 2 470, 3. Московская область 1 898", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время — 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 916 086", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписано 2567 человек, в Санкт-Петербурге — 1984, в Подмосковье — 1538.

Новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки зафиксирован в России — 984, за пандемию умерли 219 329 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 984 смерти… За весь период по России умерло 219 329 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 65, Свердловской области — 39.