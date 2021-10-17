МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Помимо SARS-CoV-2, у пациентов в последнее время часто встречаются и другие виды коронавируса, и грипп, и парагриппы, заявила в интервью радио Sputnik врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова. Эти угрозы, по ее словам, тоже необходимо учитывать, ведь сочетание разных вирусов способно привести к тяжелому течению болезни. Ученые создали незаразный коронавирус

Отметив, что в нынешнем году установился "серьезный сезон" ОРВИ, Сафонова предупредила, что "самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса". Чтобы избежать этого, нужно в случае появления первых признаков болезни проверяться не только на COVID-19.

"Есть возможность на этапе диагностики проверить все. В методических рекомендациях прописано, что для пациентов с пневмонией обязательно назначение ОРВИ-комплекса. Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом", — рассказала Сафонова и подчеркнула, что это крайне важно для назначения противовирусной терапии, ведь против гриппа и коронавируса применяются разные препараты.