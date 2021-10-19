МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снизились на опасениях за глобальную экономику

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,7% — до 3593,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2420,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,03%, до 25672,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,06% — до 7385,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,71% — до 3027,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 29207 пунктов.

На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается положительная динамика, чему способствовали фондовые биржи США. Оптимизму американские трейдеров способствовал сезон финансовой отчетности, в начале которого крупнейшие американские компании отчитались сильными экономическими показателями.

Согласно данным аналитиков FactSet, которые приводит газета Wall Street Journal, около 81% компаний, представивших отчеты S&P 500, превзошли ожидания по прибыли на акцию.

Позднее во вторник будут опубликованы финансовые результаты таких компаний, как Philip Morris, Procter&Gamble, Johnson&Johnson.