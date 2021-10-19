На фондовых биржах АТР наблюдается позитивная динамика на фоне роста на фондовых биржах США
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,7% — до 3593,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2420,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,03%, до 25672,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,06% — до 7385,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,71% — до 3027,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 29207 пунктов.
На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается положительная динамика, чему способствовали фондовые биржи США. Оптимизму американские трейдеров способствовал сезон финансовой отчетности, в начале которого крупнейшие американские компании отчитались сильными экономическими показателями.
Согласно данным аналитиков FactSet, которые приводит газета Wall Street Journal, около 81% компаний, представивших отчеты S&P 500, превзошли ожидания по прибыли на акцию.
Позднее во вторник будут опубликованы финансовые результаты таких компаний, как Philip Morris, Procter&Gamble, Johnson&Johnson.
https://1prime.ru/News/20211019/834988865.html