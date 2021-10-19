СОЧИ, 19 окт — ПРАЙМ. Государство должно оградить россиян от опасного контента, мошенничества, посягательств на детей и подростков, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Россиян научили, как удалить личное фото из чужих соцсетей

"Быстрое развитие технологий и цифровизации несет за собой множество угроз, от которых мы обязаны своевременно защитить наших граждан. Постоянные атаки на критически важные ИКТ-инфраструктуры в мире, интернет-платформы требуют все большей технологичности и проактивности для обеспечения защиты людей", — сказал Липов в ходе XX форума "Спектр-2021".

"Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательств на детей и подростков", — подчеркнул он.

Руководитель ведомства отметил, что на службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. "Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса", — указал Липов. Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными

По его словам, в отрасли работают более 6,5 тысячи операторов связи, из них более 3 тысяч предоставляют услуги доступа в интернет. Он привел данные международного исследования Global Digital, согласно которым к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 миллионов человек — это 85% населения страны.

"В руках операторов связи телекоммуникации, с помощью которых функционирует все информационное пространство нашей страны. И сегодня для защиты граждан государство в полном праве опереться на операторов, использовать все накопленные годами технологические возможности и ресурсы", — сказал Липов.

"По сути, операторы должны быть доверенными представителями государства на сетях связи для обеспечения безопасности граждан. Ответственность заключается не только в том, чтобы обеспечивать стабильный доступ ко всем значимым ресурсам и сервисам, но и в обеспечении в целом должного уровня безопасности российского сегмента интернета", — отметил он.