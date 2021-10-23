МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Согласно постановлению Правительства РФ, мессенджеры будут обязаны предоставлять данные о реальном номере телефона пользователя оператору связи для его подтверждения, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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"Правила для владельцев мессенджеров были введены еще в 2018 году. Сейчас подписано новое постановление. Они обязаны запросить у оператора связи подтверждение о номере телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи впоследствии расторгает договор с пользователем, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера", — пояснил Хинштейн.

Правительство РФ в конце октября 2018 года утвердило правила идентификации интернет-пользователей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, документ вступил в силу по истечении 180 дней со дня опубликования в начале ноября (то есть с 5 мая 2019 года). Согласно правилам, мессенджер идентифицирует пользователей "путем достоверного установления сведений" об их абонентском номере, для этого должен быть заключен договор с мобильным оператором. Когда пользователь проходит идентификацию, организатор мессенджера направляет оператору запрос о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в базах сведений об пользователе абонентского номера. Оператор обязан предоставить сведения в течение 20 минут с момента получения запроса.

Если за это время данные от оператора не поступили, или сведения об абоненте в базах отсутствуют, идентификация считается не пройденной — мессенджер обязан не допускать возможность отправлять в нем сообщения. Если же сведения об абоненте есть, оператор делает запись в базах данных об использовании пользователем номера с указанием названия организатора мессенджера, а также уникального кода идентификации. На официальном портале правовой информации 21 октября было опубликовано новое постановление, вступающее в силу с 1 марта 2022 года (оно будет действовать до 1 марта 2028 года). Документ переутверждает правила идентификации пользователей мессенджеров: постановление 2018 года признается утратившим силу, а вместо него принимаются новые правила, которые за исключением ряда формулировок повторяют прежние.