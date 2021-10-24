МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В России за сутки выявили 35 660 случаев коронавируса, всего — 8 241 643, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 35 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 143 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего за все время пандемии в стране зарегистрированы 8 241 643 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5279), Петербурге (3297), Подмосковье (3030), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Названа пища, которая защитит органы дыхания от осенних холодов

"Распределение по субъектам 1. Москва — 5279, 2. Санкт-Петербург — 3297, 3. Московская область — 3030", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 16.

В России за сутки выписаны 22 784 человека после COVID-19, за все время — 7 165 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 22 784 человека… За весь период выписаны по выздоровлении по России — 7 165 921" — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписаны 3817 человек, Подмосковье — 2556, Санкт-Петербурге — 1235.

За сутки в России скончались 1072 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 230 600 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее 23 октября сообщалось, что новым максимумом смертей пациентов с COVID-19 за сутки в РФ стал показатель в 1075 скончавшихся.

"За последние сутки подтверждено 1072 смерти… За весь период по России умерли 230 600 человек", — сообщили в штабе журналистам.

В частности, в Москве за сутки подтверждены 84 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 69, Нижегородской области — 40.