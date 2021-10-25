МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа, несомненно, погружается во все более тяжелый энергетический кризис. И проблема здесь вовсе не в том, что Россия отправляет мало газа — это не так. На деле в этом году Европе требуется намного больше газа, а запасы европейцы вовремя не пополнили. Некоторые утверждают, что Москва решила пользоваться газом, от которого зависит Европа, как "оружием". Россия, в свою очередь, объясняет, что эта критика абсолютно необоснованная. Есть ли правда в обвинениях, и на основании каких аргументов их выдвигают? Об этом рассуждал колумнист Д. Марьянович в своей статье для хорватского издания Advance.

Он напомнил о том, что стоимость природного газа значительно возросла — почти на 400% с начала года. Это уже сейчас создает большие проблемы, и европейская промышленность вынуждена вернуться к "самым грязным" источникам энергии, таким как уголь и даже, что еще хуже, мазут. Ситуация тяжелая по всему миру. Об энергетическом кризисе мы писали в последние дни уже несколько раз. Bloomberg: энергетический кризис сделал Россию перспективнейшим рынком

"Насколько Россия ответственна за эту ситуацию в Европе? Давайте по порядку: 35% газа Европа импортирует из России. Эта цифра уже сама по себе вызывает у Европы беспокойство (особенно накануне зимы), поскольку все понимают, что Россия, если отношения с ней полностью расстроятся, может просто "закрыть вентили", и в таком случае Европа элементарно замерзнет", — написал хорватский колумнист.

Понятно, что российский газ — это мощный инструмент в руках России, с помощью которого она может давить и влиять на Европу. Правда, российский президент Владимир Путин полностью опровергает утверждения о том, что Россия сокращает поставки газа, и подчеркивает, что все это "исключительно политические и необоснованные обвинения".

Но так ли это на самом деле? Здесь кое-что стоит пояснить, отметил Д. Марьянович, особенно в том, что касается "сокращения российских поставок газа" Европе.

"Неправда, что Россия сокращает объемы. Россия отправляет Европе именно столько газа, сколько прописано в контрактах. Тогда в чем проблема? Проблема в том, что в этом году Европе требуется намного больше газа, и это связано с пандемией и недавним открытием экономик, то есть потребление резко пошло вверх, а запасы европейцы вовремя не пополнили", — написал хорватский колумнист.

Издание также напомнило, что Владимир Путин во время энергетического саммита в России на прошлой неделе сказал, что российский "Газпром" уже сейчас поставляет Европе на 10% больше газа, чем поставлял в тот же период прошлого года. Кроме того, если прибавить еще и российский СПГ (его отправляют с российского полуострова Ямал в Северо-Западной Сибири через Карское море), то получается увеличение аж на 15% по сравнению с прошлым годом.

Хорватский журналист подчеркнул, что у России есть несколько очень весомых причин, не позволяющих ей увеличить поставки в Европу, и самая первая и весомая из них, разумеется, заключается в том, что газ нужен самой России! По оценкам "Блумберга", в апреле текущего года отечественные хранилища Газпрома были заполнены всего на 16%. Это очень мало, если учитывать, что в среднем к концу зимы у России хранилища заполнены на 35-40%. "Долгая зима не пощадила и Россию, сократив ее запасы газа. Впереди еще одна морозная зима, и понятно, что Россия прежде всего должна позаботиться о собственных запасах, собственной промышленности и своем народе", — добавил Марьянович.

"Газпром" как раз этим и занимается, то есть выполняет две функции одновременно: он наполняет отечественные хранилища накануне зимы и в то же время отправляет в Европу столько газа, сколько обязался по действующим контрактам. В Германии назвали фактор, усугубляющий энергокризис в Европе

Понятно, что Европа могла бы обратиться к другим поставщикам, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности и вообще не связываться с Россией. Но это невозможно. Более того, СПГ все чаще уплывает в Азию, и альтернатив России остается все меньше.

"Когда же наконец можно ожидать увеличения объемов газа, поставляемых в Европу? Заместитель российского министра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что пополнение российских запасов газа завершится к первому ноября. Таким образом, если его слова соответствуют действительности, в одиннадцатом месяце можно ожидать значительного увеличения экспортных поставок российского газа в Европу", подытожил хорватский журналист.