МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Максимум новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрирован в России, он составил 40 096, всего за пандемию в стране 8 392 697 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. СМИ: в Кремле готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 539 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране отмечено 8 392 697 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,48%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), Подмосковье (2639).

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 31, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,19%.

Максимум смертей с COVID-19 за сутки в РФ составил 1 159, рост до 235 057. В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 70, Нижегородской области — 45.