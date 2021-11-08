МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Кабмин РФ проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Греф объяснил подводные камни налога на роботов

"Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях.

"Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения — это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности", — пояснил премьер.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок.

"Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%. Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах — быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков. Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции", — указал премьер.