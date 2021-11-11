МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что Россия, скорее всего, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, при этом заболеваемость сохранится на высоком уровне пока люди не начнут вакцинироваться.

"Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется, провакцинируется — тогда это (коронавирусная инфекция —ред.) будет снижаться", — заявил он.