МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, исключающий с 2023 года получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, 25% и более капитала которых принадлежит владельцам из офшоров. В России прекратят господдержку ряда компаний с офшорными акционерами

Документ направлен на дальнейшее стимулирование деофшоризации в РФ. Сейчас на оказание господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций не могут претендовать российские компании, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат лицам, зарегистрированным в офшорах. Законопроект сокращает с 1 января 2023 года этот порог вдвое — до 25%, тем самым расширяя перечень компаний, которым не может оказываться такая поддержка.

Однако при этом не будет учитываться прямое или косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (ПАО), в том числе со статусом международной компании, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Также не будет учитываться и косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц, реализованное через участие в капитале подобных ПАО.

Одновременно Минфину России предоставляется возможность утверждать перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.

Ранее кабмин пояснял, что законопроект позволит учесть дополнительные юрисдикции (такие как Кипр и Гонконг). Подобные юрисдикции не входят в действующий действующий перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения. Кроме того, они не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс. Они также направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в РФ (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов и др.), отмечается в пояснительной записке к законопроекту.