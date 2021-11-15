КРАСНОЯРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе главы Бурятии Алексея Цыденова сообщили, что перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца 2021 года. При этом северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохранятся. Выяснилось, что зарплата для россиян важнее ценностей компании

Ранее стало известно, что Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом президента РФ от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЧТО ДУМАЮТ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Анатолий Широков заявил, что Указ ничего не поменяет в жизни регионов, это техническое решение

"Это по сути технического решение, призванное актуализировать существующие документы. Для регионов Крайнего Севера, их жителей ничего не изменится", — сказал он.