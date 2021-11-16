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Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно. "Авиасообщение с Танзанией... ПРАЙМ, 16.11.2021
новости, общество , здоровье, танзания, коронавирус, авиасообщение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно.
"Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", — сказано в сообщении.
Решение о приостановке авиасообщения с Танзанией было принято РФ в апреле 2021 года в связи с ситуацией по COVID-19. В сентябре приостановка авиасообщения была продлена до 1 ноября.