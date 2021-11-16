МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно.

"Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", — сказано в сообщении.

Решение о приостановке авиасообщения с Танзанией было принято РФ в апреле 2021 года в связи с ситуацией по COVID-19. В сентябре приостановка авиасообщения была продлена до 1 ноября.