МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов не обсуждали на встрече возможные санкции Запада против компании из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также по словам Пескова, на встрече не поднимались вопросы перевозки людей в Белоруссию.

"Нет. Эти темы не обсуждались", — сказал он, отвечая на вопрос обсуждались ли на встрече возможные санкции Запада против Аэрофлота на фоне миграционной ситуации в Белоруссии и вопрос перевозки в эту страну людей, которые скопились на границе.

Путин во вторник провел рабочую встречу с главой "Аэрофлота".