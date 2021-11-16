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В Кремле рассказали о санкциях Запада против "Аэрофлота"
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Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов не обсуждали на встрече возможные санкции Запада против компании из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил РИА... ПРАЙМ, 16.11.2021
новости, дмитрий песков, владимир путин, аэрофлот, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов не обсуждали на встрече возможные санкции Запада против компании из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также по словам Пескова, на встрече не поднимались вопросы перевозки людей в Белоруссию.
"Нет. Эти темы не обсуждались", — сказал он, отвечая на вопрос обсуждались ли на встрече возможные санкции Запада против Аэрофлота на фоне миграционной ситуации в Белоруссии и вопрос перевозки в эту страну людей, которые скопились на границе.
Путин во вторник провел рабочую встречу с главой "Аэрофлота".