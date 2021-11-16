КИЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинский эксперт Александр Охрименко считает, что затягивание сертификации "Северного потока-2" возможно из-за позиций компаний "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины", Киев будет пользоваться европейской бюрократией. Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

По его мнению, процесс сертификации затянется из-за участия в нем "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины".

"Я так понимаю, сейчас будут очень долго вот эти споры, заявления, демарши, какие-то обещания. С технической точки зрения они (украинские компании – ред.) будут затягивать процесс. Европа славится бюрократией. Украинская сторона будет выставлять свои рекомендации. На них нужно ответить. А это бюрократическая процедура", — сказал Охрименко РИА Новости во вторник.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По мнению Охрименко, украинские компании не смогут повлиять на окончательное решение немецкого регулятора, успех в процессе сертификации "Северного потока 2" уже очевиден сейчас. Он считает, что из-за позиции Киева сертификация газопровода может завершиться весной следующего года.