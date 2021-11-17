Ученый Волчков считает, что распространения COVID по всему миру можно было избежать
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Распространение коронавируса можно было остановить еще в 2019 году, когда только фиксировался рост заболеваемости, заявил URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его мнению, нужно было закрыть границы, как только инфекция вышла за пределы Китаем, и остановить перелеты между странами, где появились основные очаги COVID-19.
"Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идет в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов", — отметил Волчков.
Он добавил, что Россия также очень поздно решилась на закрытие границ. "То же самое не сделали страны Европейского Союза, в частности Италия, Испания, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе, откуда мы, в свою очередь, получили инфекцию в Россию. Мы, уже имея подтвержденный факт развивающейся пандемии, не закрыли своевременно сообщение с Европейским Союзом", — сказал он.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что специалисты в свое время недооценили COVID-19. "Это же классика. Знал бы, где падать — соломку постелил бы. Этого же никто не знает. Самые образованные, с энциклопедическими знаниями, специалисты в свое время ошиблись и предположили, что это серьезное, но местное заболевание, которые не станет более серьезным, чем вирус SARS-1. А получилось все по-другому", — сказал ученый.
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