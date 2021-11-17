МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Распространение коронавируса можно было остановить еще в 2019 году, когда только фиксировался рост заболеваемости, заявил URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Врач объяснил, как действовать после контакта с зараженным коронавирусом

По его мнению, нужно было закрыть границы, как только инфекция вышла за пределы Китаем, и остановить перелеты между странами, где появились основные очаги COVID-19.

"Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идет в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов", — отметил Волчков.

Он добавил, что Россия также очень поздно решилась на закрытие границ. "То же самое не сделали страны Европейского Союза, в частности Италия, Испания, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе, откуда мы, в свою очередь, получили инфекцию в Россию. Мы, уже имея подтвержденный факт развивающейся пандемии, не закрыли своевременно сообщение с Европейским Союзом", — сказал он.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что специалисты в свое время недооценили COVID-19. "Это же классика. Знал бы, где падать — соломку постелил бы. Этого же никто не знает. Самые образованные, с энциклопедическими знаниями, специалисты в свое время ошиблись и предположили, что это серьезное, но местное заболевание, которые не станет более серьезным, чем вирус SARS-1. А получилось все по-другому", — сказал ученый.