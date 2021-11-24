МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресс-служба правительства России сообщила, что жители Крайнего Севера смогут в 2022 году получить компенсации за проезд и провоз багажа, которые они не использовали в предыдущие 2 года из-за пандемии коронавируса. Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

"Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020-2021 годах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Получить компенсацию вправе граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, а также их несовершеннолетние дети. Работодатель один раз в два года возмещает им стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

В сообщении также отмечается, что согласно нормам законодательства компенсации не выплачиваются, если сотрудник не обратился за ними в срок, но в 2020–2021 годах большинство поездок пришлось отложить из-за COVID-19. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат. Подчеркивается, что в отношении детей работника, которым в 2020-2021 годах исполнилось 18 лет, право на компенсацию в 2022 году также действует.