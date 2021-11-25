КИЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко считает, что власть Украины вынуждена сидеть на шпагате для прохождения отопительного сезона. Украина получила $700 миллионов от МВФ

Ранее она сказала, что энергетический кризис в стране создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в ПХГ и не обеспечили Украину углем.

По словам Тимошенко, власти рассчитывают на теплую зиму и на то, что будут брать электроэнергию перетоками из России и Белоруссии. Также она отметила, что с одной стороны власти не признают президента Белоруссии и есть страна, которая ведет с Украиной войну, с другой стороны Киев вынужден брать у них электроэнергию, газ и уголь.

"Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения — Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — пояснила Тимошенко.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре подписала контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии с целью недопущения веерных отключений энергии.