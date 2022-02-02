МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью РИА Новости, что РФ все два года пандемии идет с ровными результатами и не допускает очень высоких цифр заболеваемости коронавирусом. Попова: коронавирус после мутации уже не может проникать в легочную ткань

Попова подчеркнула, что данные статистики абсолютно истинные. "У нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно", пояснила она.

По ее словам, в эту систему попадают и люди с клиническими проявлениями, с бессимптомным течением, у кого выявлен COVID, и люди, у которых есть клиника, но не был выявлен своевременно вирус.

Она также отметила, что система управления обеспечивает эффективность всех мероприятий в борьбе с коронавирусом, и даже когда еще не было такого способа защиты, как вакцинация, Россия в общем рейтинге стран по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения не поднималась выше 60-го места.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что показатель недельной заболеваемости COVID в России на сегодня примерно в 5 раз ниже, чем заболеваемость гриппом в 2015-2016 годах. По ее словам, тогда она была больше тысячи на 100 тысяч человек, а сегодня заболеваемость в неделю в пять раз меньше, чем в пиковые годы гриппа.

По мнению Поповой, защита от болезни — это маски, чистые руки, чистые гаджеты, поверхности вокруг, минимальное количество контактов и вакцинация.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.