РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — ПРАЙМ. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы РФ диверсионно-разведывательной группой Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт

Согласно сообщению, две боевые машины пехоты ВСУ пытались забрать диверсантов с территории РФ и были уничтожены.

Никто из российских военных и пограничников в ходе столкновения не пострадал.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Басурин: Киев начал реализацию плана по вторжению в Донбасс

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.