МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке — на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза. Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы

"Находится на уровне отметки 2015 года", — сказал Козак, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, как идет переговорный процесс по минским соглашениям.

Он добавил, что с 9 марта 2015 года должен был начаться диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в конституцию Украины, согласованные с Донбассом, в рамках этого диалога.

"Этот диалог не начат", — уточнил замглавы.

Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил он.

"При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", — сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.

Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ.

"Вся тактика последняя… она глупая, неуклюжая, смешная, но они проявляют ее постоянно, на ходу изобретают новые схемы", — сказал он.

Козак добавил, что ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен. Бортников: обстановка на границе с Украиной под контролем

"Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", — сказал он.

Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, считает он.

"Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за — в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", — сказал Козак.

Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил Козак.

"Они на минских переговорах или в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее",- считает он.

Козак добавил, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса.

"Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", — сказал он, выступая на заседании Совета безопасности РФ.