МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, снизилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 235 тысяч. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 249 тысяч с 248 тысяч.