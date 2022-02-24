2022-02-24T16:40:33+03:00
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Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось за неделю
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. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, снизилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 232... ПРАЙМ, 24.02.2022
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, снизилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 235 тысяч. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 249 тысяч с 248 тысяч.