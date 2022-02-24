МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Запрет коротких (то есть в расчёте на дальнейшее падение котировок) продаж на биржевом и внебиржевом рынке, который ввёл сегодня Центробанк РФ, призван охладить пыл спекулянтов и уменьшить волатильность, пояснили опрошенные РИА Новости эксперты. Инвестстратег объяснил, что сделал Банк России для поддержки рубля

ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11.00 мск 24 февраля вплоть до отмены предписания. Сделано это в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, пояснил регулятор.

Короткая продажа или продажа без покрытия — это один из видов спекуляций и представляет собой сделки с бумагами, которыми инвестор на момент продажи не владеет (чаще всего при маржинальной торговле), объясняет аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева.

"Что касается запрета ЦБ РФ на короткие продажи, то это стандартная мера при обвальном падении не только в РФ, но и на развитых биржах. Предпринимается для того, чтобы спекулянты не подливали масла в огонь и не добавляли к панике свой интерес", — отметила она.

Впрочем, такая мера — не панацея от самого падения рынков, следует из оценок экспертов. "Это уменьшит волатильность, но не спасет котировки от падения, просто оно не будет лавинообразным в эти часы", — комментирует главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По практике 2008 года такая мера не была особо эффективной в борьбе с падением рынка, наоборот, она может привести к тому, что неопытные игроки пойдут на незнакомый для них и более опасный рынок фьючерсов и опционов, без должной подготовки и обучения, заключает Афанасьева.