МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа. Об этом заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг.

По его словам, он сообщил об этом послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко в ходе встречи в субботу. В Кремле оценили возможность запрета покупки российской нефти

"Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа", — написал министр в Twitter.

Напомним, что ранее "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.