МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В последнее время не стихают дискуссии о военно-биологической деятельности США на Украине. Россия опубликовала серию оригинальных документов, обвиняющих США в нарушении "Конвенции о запрещении биологического оружия". И если вначале американская сторона назвала обвинения России "ложной информацией", то потом она заявила, что "Москва намерена использовать биологическое и химическое оружие против Украины". Осознав, что обмануть невозможно, группа чиновников из Белого дома, Госдепартамента и Министерства обороны США начали активно "спасать ситуацию", заявляя о том, что позиция Соединенных Штатов "всегда была открытой и транспарентной", Вашингтон "полностью следует положениям "Конвенции о запрещении биологического оружия" и "Конвенции о запрещении химического оружия". Об этом пишет китайское издание "Жэньминь жибао", в переводе ИноСМИ. В Евросоюзе испугались риска возникновения "новой ядерной катастрофы"

Оно отмечает, что "в попытке оправдаться США упустили множество деталей, даже такая базовая информация, как количество лабораторий по сотрудничеству на Украине, была крайне противоречивой".

""Расследование и инспекции" — это часто встречающиеся в американской дипломатии слова. На протяжении десятилетий США постоянно вмешивались в разные страны под предлогом "озабоченности" по поводу их соблюдения соответствующих договоров, и требуя от других государств согласия на проведение расследования. Более того, Вашингтон даже находил разные предлоги для введения санкций и применения силы в отношении других стран. Когда речь заходит об обвинениях в адрес США, Вашингтон не желает и не осмеливается смотреть правде в глаза, используя лишь фразу "мы следовали положениям". Это типичный пример двойных стандартов", — отмечает китайское издание.

В феврале 2003 года бывший госсекретарь Колин Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН держал пробирку с белым порошком, утверждая, что Ирак разрабатывает оружие массового уничтожения, а затем в обход Совета безопасности ООН США вторглись на территорию Ирака. Тогда Вашингтон также следовал лицемерной логике, пишет "Жэньминь жибао".

Времена меняются, но лицемерная логика США остается прежней. Вашингтон лишь требует от других стран соблюдать положения разных конвенций, а сами не принимают никакие расследования и проверки.

"В качестве страны-депозитария "Конвенции о запрещении биологического оружия", Соединенные Штаты четко знают свои обязательства по этому документу. За 20 лет из-за противодействия США в рамках "Конвенции о запрещении биологического оружия" механизм проверки так и не был создан, у международного сообщества нет возможности проверить, нарушают ли США соответствующие положения. Однако пятый и шестой пункты "Конвенции о запрещении биологического оружия" об урегулировании конфликтов по-прежнему эффективны, поэтому США обязаны дать пояснения международному сообществу", — резюмирует китайское издание.