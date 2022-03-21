МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, биржи Японии закрыты по случаю выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Московской бирже

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,08%, до 3253,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2160,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,89%, до 21221,34 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2686,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7278,5 пункта, Японский Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 0,65%, до 26827,43 пункта.

Рынки остаются волатильными из-за ситуации на Украине. Вместе с тем инвесторы следят за развитием эпидемиологической ситуации в мире. Так, в Китае вводились новые социально-экономические запреты, объясняемые обнаружением новых инфицированных новым коронавирусом, прежде всего в Шэньчжэне.

При этом за последние сутки в городе, население которого превышает 17 миллионов человек, выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами ковида и 11 бессимптомных носителей. Всего же в городе зарегистрировали 1305 таких случаев, из которых 857 человек все еще проходят лечение, трое скончались. Теперь правящие органы, производственные и непроизводственные предприятия возобновили нормальную работу, в полном объеме восстановлена работа общественного транспорта, включая метро, но для общепита ограничения сохранились.

Также трейдеры обратили внимание на то, что центробанк Китая в понедельник оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,7%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также не изменилась с января, оставшись на уровне 4,6%.