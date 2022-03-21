По итогам торгов Shanghai Composite вырос до 3253,69 пункта, Hang Seng Indexупал до 21221,34 пункта
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, биржи Японии закрыты по случаю выходного дня, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,08%, до 3253,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2160,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,89%, до 21221,34 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2686,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7278,5 пункта, Японский Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 0,65%, до 26827,43 пункта.
Рынки остаются волатильными из-за ситуации на Украине. Вместе с тем инвесторы следят за развитием эпидемиологической ситуации в мире. Так, в Китае вводились новые социально-экономические запреты, объясняемые обнаружением новых инфицированных новым коронавирусом, прежде всего в Шэньчжэне.
При этом за последние сутки в городе, население которого превышает 17 миллионов человек, выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами ковида и 11 бессимптомных носителей. Всего же в городе зарегистрировали 1305 таких случаев, из которых 857 человек все еще проходят лечение, трое скончались. Теперь правящие органы, производственные и непроизводственные предприятия возобновили нормальную работу, в полном объеме восстановлена работа общественного транспорта, включая метро, но для общепита ограничения сохранились.
Также трейдеры обратили внимание на то, что центробанк Китая в понедельник оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,7%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также не изменилась с января, оставшись на уровне 4,6%.
https://1prime.ru/News/20220321/836446104.html