МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский офис международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield выйдет из состава глобальной группы и продолжит работу в независимом статусе под новым названием. Инвестфонд из ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в экономику России

"Мы остаемся на российском рынке и продолжаем предоставлять нашим клиентам и партнерам брокерские и консалтинговые услуги, соблюдая все взятые на себя обязательства", – цитирует пресс-служба компании слова генерального директора Cushman & Wakefield в России Сергея Рябокобылко.

В сообщении добавляется, что принципы и подходы к реализации проектов не изменятся. Причем ожидается, что география проектов выйдет за пределы России и СНГ.

В России Cushman & Wakefield работает с 1995 года, охватывая все секторы коммерческой недвижимости: офисы, ритейл, склады, гостиницы, инвестиции, земельные участки. Российский офис насчитывает свыше 250 специалистов, которые ведут проекты на всей территории России и в странах СНГ.