Безработица в Великобритании в декабре-феврале ожидаемо снизилась
Безработица в Великобритании в декабре-феврале уменьшилась до 3,8%
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в декабре-феврале снизилась до 3,8% с уровня ноября-января в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, как раз ожидали снижения до 3,8%.
В аналогичный период годом ранее показатель составлял 5%.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в декабре-феврале составило 1,296 миллиона человек, сократившись на 86 тысяч по сравнению с показателем за ноябрь-январь и на 408 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в декабре-феврале выросло в годовом выражении на 330 тысяч и составило 32,485 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,4% в годовом выражении, а без учета — на 4%.
https://1prime.ru/News/20220412/836645285.html
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