МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость новостроек в новой Москве достигла по итогам первого квартала 2022 года 217 тысяч рублей за квадратный метр, что является историческим рекордом на этом рынке.

"Несмотря на рост объема ввода, растет и стоимость квадратного метра, которая на сегодняшний день составляет 217 тысяч рублей", — сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, уточнив, что годовой прирост составил 18%.

С начала года в новой Москве построено 759 тысяч "квадратов" жилья, а также 106 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. Всего, по словам Жидкина, в текущем году планируется построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья и 545 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости.