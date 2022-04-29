ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила в эфире Польского телевидения, что главной темой заседания совета министров ЕС по энергетике в понедельник станет оплата российского газа в рублях. "Газпром" рассказал, где Польша берет газ после приостановки поставок

По ее словам, 2 мая в срочном порядке будет созван совет министров ЕС по энергетическим вопросам и одним из главных пунктов обсуждения станет ситуация с оплатой поставок российского газа в рублях.

Ранее об этом сообщал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому. По его словам, конвертация евро в рубли при оплате российского газа является техническим вопросом, он должен быть прояснен на этой внеочередной встрече министров энергетики.

"Я не рассчитываю, что страны ясно выскажутся, но, возможно, мы узнаем больше", — добавила Москва. "Даже если страна ранее декларировала платежи в рублях, она может от этого отказаться", — предположила министр.